تمكن طالب سعودي بعمر 17 سنة، من ابتكار برنامج يكشف عن الخلايا السرطانية في دم الإنسان.

وقال الطالب “عبدالله الغزيوي” لبرنامج “Mbc في أسبوع” إنه قام بابتكار برنامج جديد يكشف عن الخلايا السرطانية الموجودة في دم الإنسان، من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم بتحليل البيانات من عينة الدم، ثم بعد ذلك يقوم بتحليل المؤشرات الحيوية.

وتابع أن البرنامج قادر على تحديد ما إذا كان الشخص مصاب بالسرطان أم لا، كما أنه قادر على تحديد نوع السرطان المتوجد داخل جسم الإنسان، وتحديد مكانه، والخلايا النشطة فيه.