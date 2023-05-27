طالب نادي الزمالك بشكل رسمي إعادة مباراة كأس السوبر المصري التي أقيمت في الخامس من مايو بدولة الإمارات، وجمعت بين الأهلي وبيراميدز، وانتهت بفوز المارد الأحمر، بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة.

وقدم رئيس الإدارة القانونية بنادي الزمالك بشكوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، ضد النادي الأهلي واتحاد الكرة ولجنة التظلمات باتحاد الكرة ومحمود كهربا مهاجم النادي الأهلي، مطالبًا بمعاقبتهم وإعادة المباراة.

وطلب نادي الزمالك في شكواه إعادة مباراة السوبر المصري وأن يكون الزمالك طرفًا في اللقاء بسبب إشراك كهربا في اللقاء رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط 12 مباراة.