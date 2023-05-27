طالب سفير نبراس الفنان فايز المالكي، مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بالمبادرة للمشاركة في الحملات ضد المخدرات دون انتظار مقابل.

وقال المالكي: “على المشاهير إنفاق “زكاة شهرتهم” بالمشاركة في الحملة ضد المخدرات والسعودية أكبر بلد مستهدف”.

وأشار إلى أن هؤلاء المشاهير يتابعهم الكثيرون من مختلف الأعمار، وعليهم المبادرة بدلا من انتظار أحد يطلبهم للمشاركة في الحملات، قائلا: “خلها زكاة شهرتك”.

وأكد المالكي أن هناك سرية تامة في علاج المدمنين من المخدرات، مؤكدا أن “السكوت غير مُجدي”، مطالبا بإتاحة التوثيق الكامل للحملة الجارية ضد المخدرات في جميع المنافذ.

#نشرة_الرابعة | سفير نبراس فايز المالكي: على المشاهير إنفاق "زكاة شهرتهم" بالمشاركة في الحملة ضد المخدرات والسعودية أكبر بلد مستهدف@fayez_malki pic.twitter.com/Z9NkrKEfpW — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2023

#نشرة_الرابعة | سفير نبراس فايز المالكي: أطالب بإتاحة التوثيق الكامل للحملة الجارية ضد المخدرات في جميع المنافذ@fayez_malki pic.twitter.com/2qNADEg5hY — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2023

#نشرة_الرابعة | سفير نبراس فايز المالكي: هناك سرية تامة في علاج المدمنين من المخدرات والسكوت غير مجدي@fayez_malki pic.twitter.com/v76BwYgJaL — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2023