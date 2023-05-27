ظهر الملك سعود رحمه الله خلال أول زيارة له إلى مصر بعدما أصبح ملكًا، وذلك في عام 1954م.

ووثق مقطع فيديو نادر، تفاصيل زيارة الملك سعود لمصر، واستقبال القيادات المصرية آنذاك لسموه.

وكان الملك سعود قام بأول رحلة له خارج البلاد بعد توليه العرش إلى القاهرة، واستقبله الرئيس الراحل محمد نجيب، وجمال عبدالناصر،وكبار الدولة المصرية.