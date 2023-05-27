أوضح استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان في مجمع إرادة والصحة النفسية في الرياض، الدكتور فيصل البيشي أهمية مرحلة إزالة السموم من جسم مدمن المخدرات.

وقال البيشي، إن بعض الحالات تحتاج أن يتم تنويمها في المستشفى عند مرحلة إزالة السموم، والبعض في العيادات الخارجية.

وأضاف: “ليست كل الحالات يتم تنويمها والبعض تقدم لهم الخدمة في العيادات الخارجية ومن ثم مرحلة التأهيل”.

وتابع: “الناس تعتقد خطأ أن إزالة السموم مثل تغيير بعض مكونات الدم وهذا تفكير خاطيء، انما هي مرحلة تساعد المدمن على تخطي الأعراض الانسحابية من خلال إعطاءه أدوية تساعده في تحمل تلك الأعراض”.