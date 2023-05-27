شهدت روسيا تطورات جديدة حيث استهدفت إحدى المسيرات سيارة تابعة لمسؤول حكومي.

وأكدت وسائل إعلامية أن مسيرة استهدفت سيارة تابعة لمكتب وزير الدفاع الروسي في بريانسك.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين، فيما ، نفى حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، اليوم السبت، تسلل قوات أوكرانية إلى أراضي الإقليم المحاذي للحدود الأوكرانية.

جاء ذلك بعد يومين من إعلان السلطات الروسية، يوم الخميس الماضي، إحباط ما قالت إنها محاولة مجموعة أوكرانية للتسلل إلى أراضي مقاطعة بريانسك المحاذية للحدود مع أوكرانيا، في ثاني حادثة من نوعها خلال شهر.