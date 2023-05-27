كشف مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية عن وجود توجه لتوسيع الفحص الوراثي قبل الزواج في المملكة.

وقال نائب المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، ماجد الفضل، إن هناك توجه كبير لتوسيع الفحص الوراثي قبل الزواج في المملكة ليشمل أكثر الأمراض المعروفة في المملكة، وفقا لـ”العربية”.

وأكد أن هناك دراسة توصلت إلى وجود تحسن في وعي المواطنين بالأمراض الوراثية وضرورة الالتزام بفحص الزواج.