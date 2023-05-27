استنكر المحامي ماجد قاروب الانسياق وراء العروض والأسعار المنخفضة الخاصة بالعقارات، من جهات غير مرخصة.

وقال قاروب: “كلنا للأسف نبحث عن الربح السريع دون التفكير في الأمر، اليوم زاد سهولة اقتناع الناس بكل ما يطرح عليهم بوسائل التواصل الاجتماعي وكأنه جهة موثوقة”.

وتابع: “كلنا نعلم أن أقل شقة محترمة حاليا في المتوسط ما بين مليون و200 ريال أو مليون و500، فاليوم لما ألاقي شقة بـ 500 ألف هي من أيش من ورق؟ لازم نعرف أن هناك حد أدنى في أي مكان”.

وأضاف: “سهل جدا أن تتعرف على ما إذا كانت الجهة مرخصة أم لا، اليوم كل الجهات الحكومية لديها منصات وكل من يمارس نشاط يجب أن يكون مرخص، إذا أردت أن تتحقق بضغطة زر واحدة ستكتشف الأمر”.