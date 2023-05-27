تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على أحد مروجي المواد المخدرة.
وأعلنت الشرطة القبض على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضافت أنها ضبطت بحوزته أسلحةٌ بيضاء وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة لجهة الاختصاص.
🎥 | شرطة منطقة القصيم تقبض على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/xgoL6M7nxZ
— الأمن العام (@security_gov) May 27, 2023
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