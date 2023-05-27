دفع حب النظافة والرغبة في الحفاظ على البيئة مواطنا إلى التطوع من أجل تنظيف الأماكن العامة والمنتزهات من النفايات طيلة 31 عاما.

وذكر عبدالعزيز العقيل أنه يحب النظافة وغرس هذا الأمر في أولاده متطلعا أن يتوارث أحفاده هذه الأمر أيضا، وفقا لما ذكره بقناة mbc.

كما تطوع شاب يدعى طلال من أجل تنظيف البيئة مضيفا أن شغفه بالبيئة بدأ منذ 2016، وأن هذا جعله يشعر بالحب والتقدير للبيئة.