شهدت الجولة التاسعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين مواجهات نارية بين الفرق، والتي شهدت أيضا تحقيق الاتحاد اللقب رسميا بعد الفوز على الفيحاء 3-0.

وشهدت الجولة مواجهة الباطن والعدالة والتي انتهت بالتعادل 2-2، حيث سجل الهدف الاول للباطن رينزو لوبيز، والهدف الثاني يوسف المزيريب،بينما سجل ثنائية العدالة ديجانيتش، ولينيس.

وانتهت مباراة الوحدة والطائي بنتيجة 2-1 لصالح الأو، وسجل للطائي نولدج موسونا، فيما سجل ثنائية الوحدة عبدالله الحافظ وعبدالعزيز نور.

وانتهت مواجهة الشباب والتعاون بفوز الأخير بـ 3 أهداف نظيفة سجلها توامبا وسعد الناصر، وفلافيو.

فيما خيم التعادل السلبي على مباراة الرائد والخليج 0-0.