علق أحمد حجازي لاعب ‎الاتحاد، على فوز فريقه بلقب بطولة دوري روشن للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعد التغلب على نظيره الفيحاء.

وقال أحمد حجازي: حققنا الدوري بمساعدة اللاعبين والجهاز الفني والاداري والجمهور اللي كان معانا بكل مكان.

وتابع: كان تحديا كبيرا من بداية حضوري للنادي.. الموسم الماضي كان صعبا علينا، مضيفا:”تمالكنا شخصيتنا وحققنا الدوري”، لافتا: ريان المولود الجديد “وشه حلو”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فاز مساء اليوم بلقب بطولة دوري روشن للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعد التغلب على نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.