احتفل لاعب فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بالتتويج بلقب دوري روشن، برفقة لاعبي الفريق داخل الملعب .

وبين مقطع فيديو عبدالرزاق حمدالله يردد ‎سابو ليه مع اللاعبين بعد تحقيق لقب دوري روشن.

كان فريق الاتحاد نجح في التتويج بلقب دوري روشن السعودي بعد غياب 14 عامًا، بعدما فاز مساء السبت، على نظيره الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لحساب الجولة 29 من البطولة.