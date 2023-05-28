استعرض الأمن العام جهوده خلال مقطع فيديو في ضبط المخالفين سواء من المواطنين أو المقيمين خلال الفترة الماضية.

وأظهر مقطع فيديو حمل عنوان “في قبضة رجال الأمن” ضبط مقيمان من إحدى الجنسيات الآسيوية قاما بتوثيق ونشر محتوى مرئي أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية في مكان عام، كما تم ضبط مواطن لقيامه بترويج مواد مخدرة من بينها الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لنظام التداول الطبي، في منطقة حائل وضبط بحوزته سلاحان ناريان.

وتم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية والفلسطينينة، قاما بالترويج لمادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لنظام التداول الطبي في مكة المكرمة، كما تم القبض على مواطن حول منزله إلى وكرا لترويج مواد مخدرة عبارة عن الحشيش المخدر و”الشبو”، كما ضبط بحوزته أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية ومبالغ مالية وهواتف محمولة.