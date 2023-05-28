أقدمت أم وزوجها على قتل ابنها بشكل مروّع، حيث استخدما كل فنون وأشكال التعذيب للطفل الصغير، ليكن مصير الطفل الوفاة بينما سُجنت الأم لمدة 10 سنوات.

قامت الأم وزوجها بوضع الطفل في غرفة التعذيب، وتبادلوا النكات المريضة حول قسوتهم، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية.

واستمعت المحكمة إلى أن الزوج ضرب الطفل وهاجمه ، مما تسبب في إصابات في جميع أنحاء جسده، في هذه الأثناء ، نظرت الأم في الاتجاه الآخر وسمحت باستمرار العنف.

تم حبس الزوج لمدة 32 عامًا بتهمة القتل بينما سجن الأم لمدة 10 سنوات بسبب التسبب في وفاة أبنها أو السماح به.

وأقر الثنائي بأنهما وضع الشاب في غرفة تعذيب، واستمعت المحكمة إلى أنهما تسببا في إصابة الشاب بجرح فجائي في أعضائه التناسلية بسبب أداة حادة، كما قاما بإحراق جبين الطفل بكريم إزالة الشعر، مما تسبب في توقف الطفل ذو الـ 15 شهرًا عن التنفس بينما كان يتقيأ، حتى أعلن وفاته في المستشفى.