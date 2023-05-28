سلطت الصحف العالمية الضوء على خسارة محترف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب الدوري.

وأفادت صحيفة “eltiempo” الكولومبية: “كريستيانو ‎رونالدو خالي الوفاض: خسر ‎النصر لقب الدوري وتُوج ‎الاتحاد قبل جولة من نهاية المسابقة.. بعد الفشل في كأس الملك وكأس السوبر، فقد النصر آماله للفوز بلقب الدوري”.

وأشارت شبكة “bolavip” الكولومبية: “فشل ‎رونالدو في السعودية.. خسر ‎النصر لقب الدوري أمام ‎الاتحاد، وبهذه الطريقة ينهي كريستيانو موسمه الأول في السعودية بدون ألقاب. كانت ستة أشهر مؤلمة للاعب البرتغالي في المملكة.

ولفتت شبكة “directvsports”: “كريستيانو ‎رونالدو بدون لقب في السعودية: تعادل ‎النصر مع الاتفاق ووضع حدًا لوهمه، وبقى بدون فرصة أن يكون بطلاً”.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فشل كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي مع ‎النصر.. قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، حصد ‎الاتحاد لقب الدوري”.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “‎النصر مع ‎رونالدو يتعادل ويقول وداعا للدوري.. انتكاسة أخرى لكريستيانو في المملكة العربية السعودية، الذي سيختتم العام الأول من مغامرته الغريبة في النصر بدون ألقاب.. لقب الدوري ذهب إلى ‎الاتحاد الذي لم يفشل في زيارته للفيحاء”.

وتابعت صحيفة “prensafutbol” التشيلية: “بعد خسارة لقب الدوري، لا يمكن أن يكون كريستيانو بطلاً مع ‎النصر.. خسر النصر كل فرصه في الفوز باللقب بعد تعادله مع الاتفاق، وبهذه النتيجة تُوج ‎الاتحاد بطلاً للدوري السعودي”.

وعلقت صحيفة “studiofutbol” الإكوادورية: “CR7 بدون لقب في الجزيرة العربية.. تعادل ‎النصر مع الاتفاق ووضع حدًا لوهم ‎رونالدو.. لم يتمكن كريستيانو من تحقيق ما كان هدفه الرئيسي عندما وقع مع النصر وذهب لقب الدوري إلى ‎الاتحاد”.

وأضافت صحيفة “mural” المكسيكية: “كريستيانو ‎رونالدو و النصر يبقون بلا لقب.. خسر النصر أي فرصة للخروج بلقب في الموسم الحالي حيث تعادل 1-1 أمام الاتفاق، وحقق ‎الاتحاد لقب الدوري تاركًا رونالدو بلا نجاح في مغامرته عبر آسيا”.

وعقب موقع “يورو سبورت”: “كريستيانو ‎رونالدو و ‎النصر يغيبان عن لقب الدوري السعودي وتتويج ‎الاتحاد بطلاً.. لم تكن ليلة رائعة لكريستيانو حيث تم كسر سجل رونالدو في التهديف الأوروبي على يد منافسه ‎ميسي تقريبًا في نفس اللحظة التي خسر فيها فريقه في الدوري”.

وأبانت صحيفة “metro” البريطانية: “ينتهي الموسم الأول لكريستيانو ‎رونالدو في السعودية بدون ألقاب بعد تعادل ‎النصر مع الاتفاق.. تُوج ‎الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا العام بعد فوزه على الفيحاء 3-0”.

وقالت صحيفة “corrieredellosport” الإيطالية: “بينما احتفل ‎ميسي باللقب في فرنسا مع باريس سان جيرمان، فإن ‎رونالدو يتعرض للسخرية في السعودية. حقق ‎#الاتحاد لقب الدوري السعودي متفوقًا على ‎#النصر الذي ظل جافًا هذا الموسم من الألقاب بعد خسارة كأس الملك والسوبر”.

وووصفت صحيفة “observador” البرتغالية: “أسوأ نهاية ممكنة للسنة المروعة.. ‎النصر مع ‎رونالدو يتعادل مع الاتفاق ويخسر لقب الدوري السعودي الذي ذهب إلى ‎الاتحاد بقيادة نونو إسبريتو سانتو”.

وتشير صحيفة “record” البرتغالية: “تغلب ‎الاتحاد على الفيحاء (3-0) وأصبح بطلاً للدوري السعودي، ليخلف بذلك ‎الهلال الذي فاز بالبطولة خلال آخر 3 مواسم.. احتاج ‎النصر مع ‎رونالدو للفوز وانتظار خسارة الاتحاد، لكن انتهى به الأمر ولم ينجز حتى مهمته أمام الاتفاق”.