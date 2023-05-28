سلطت الصحف العالمية الضوء على خسارة محترف النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لقب الدوري.
وأفادت صحيفة “eltiempo” الكولومبية: “كريستيانو رونالدو خالي الوفاض: خسر النصر لقب الدوري وتُوج الاتحاد قبل جولة من نهاية المسابقة.. بعد الفشل في كأس الملك وكأس السوبر، فقد النصر آماله للفوز بلقب الدوري”.
وأشارت شبكة “bolavip” الكولومبية: “فشل رونالدو في السعودية.. خسر النصر لقب الدوري أمام الاتحاد، وبهذه الطريقة ينهي كريستيانو موسمه الأول في السعودية بدون ألقاب. كانت ستة أشهر مؤلمة للاعب البرتغالي في المملكة.
ولفتت شبكة “directvsports”: “كريستيانو رونالدو بدون لقب في السعودية: تعادل النصر مع الاتفاق ووضع حدًا لوهمه، وبقى بدون فرصة أن يكون بطلاً”.
وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “فشل كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي مع النصر.. قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، حصد الاتحاد لقب الدوري”.
وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “النصر مع رونالدو يتعادل ويقول وداعا للدوري.. انتكاسة أخرى لكريستيانو في المملكة العربية السعودية، الذي سيختتم العام الأول من مغامرته الغريبة في النصر بدون ألقاب.. لقب الدوري ذهب إلى الاتحاد الذي لم يفشل في زيارته للفيحاء”.
وتابعت صحيفة “prensafutbol” التشيلية: “بعد خسارة لقب الدوري، لا يمكن أن يكون كريستيانو بطلاً مع النصر.. خسر النصر كل فرصه في الفوز باللقب بعد تعادله مع الاتفاق، وبهذه النتيجة تُوج الاتحاد بطلاً للدوري السعودي”.
وعلقت صحيفة “studiofutbol” الإكوادورية: “CR7 بدون لقب في الجزيرة العربية.. تعادل النصر مع الاتفاق ووضع حدًا لوهم رونالدو.. لم يتمكن كريستيانو من تحقيق ما كان هدفه الرئيسي عندما وقع مع النصر وذهب لقب الدوري إلى الاتحاد”.
وأضافت صحيفة “mural” المكسيكية: “كريستيانو رونالدو و النصر يبقون بلا لقب.. خسر النصر أي فرصة للخروج بلقب في الموسم الحالي حيث تعادل 1-1 أمام الاتفاق، وحقق الاتحاد لقب الدوري تاركًا رونالدو بلا نجاح في مغامرته عبر آسيا”.
وعقب موقع “يورو سبورت”: “كريستيانو رونالدو و النصر يغيبان عن لقب الدوري السعودي وتتويج الاتحاد بطلاً.. لم تكن ليلة رائعة لكريستيانو حيث تم كسر سجل رونالدو في التهديف الأوروبي على يد منافسه ميسي تقريبًا في نفس اللحظة التي خسر فيها فريقه في الدوري”.
وأبانت صحيفة “metro” البريطانية: “ينتهي الموسم الأول لكريستيانو رونالدو في السعودية بدون ألقاب بعد تعادل النصر مع الاتفاق.. تُوج الاتحاد بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا العام بعد فوزه على الفيحاء 3-0”.
وقالت صحيفة “corrieredellosport” الإيطالية: “بينما احتفل ميسي باللقب في فرنسا مع باريس سان جيرمان، فإن رونالدو يتعرض للسخرية في السعودية. حقق #الاتحاد لقب الدوري السعودي متفوقًا على #النصر الذي ظل جافًا هذا الموسم من الألقاب بعد خسارة كأس الملك والسوبر”.
وووصفت صحيفة “observador” البرتغالية: “أسوأ نهاية ممكنة للسنة المروعة.. النصر مع رونالدو يتعادل مع الاتفاق ويخسر لقب الدوري السعودي الذي ذهب إلى الاتحاد بقيادة نونو إسبريتو سانتو”.
وتشير صحيفة “record” البرتغالية: “تغلب الاتحاد على الفيحاء (3-0) وأصبح بطلاً للدوري السعودي، ليخلف بذلك الهلال الذي فاز بالبطولة خلال آخر 3 مواسم.. احتاج النصر مع رونالدو للفوز وانتظار خسارة الاتحاد، لكن انتهى به الأمر ولم ينجز حتى مهمته أمام الاتفاق”.
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