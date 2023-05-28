توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني، هطول امطار متفاوتة من خفيفة الى غزيرة وحبات برد وسيول على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني: حسب مراصد الطقس متوقع خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الاحد 1444/11/8هـ – الى صباح الاثنين 1444/11/9هـ، أمطار متفاوتة من مكان الى أخر من خفيفة الى غزيرة وحبات برد وسيول على اجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان ونجران والمدينة وحائل ومكة خاصه شرقها و الرياض خاصة غربها وجنوب غربها تمتد الى عمان واليمن تسبق برياح نشطة مغبرة والتغيير وارد لانها توقعات.