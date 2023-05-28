كشفت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس تصميم كهربائي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، التسويق)، أمين الصندوق موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأضافت: أخصائي أول التصاميم: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة، بينما التقديم بدءًا من تاريخ 25 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة الفطيم