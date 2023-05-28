كشفت شركة التعدين العربية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي المصادر والتعاقدات.
(Specialist, Sourcing and contracting)
2- مهندس أول ، فهرسة المواد.
(Senior Engineer, Material Cataloguing)
3- رئيس قسم دعم المختبرات والمنتجات.
(Laboratory & Product Support Section Head)
4- أخصائي استقطاب المواهب.
(Talent Acquisition Specialist)
5- محلل أول التكلفة.
(Senior Analyst, Cost II)
6- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير.
(Lead Specialist, Product Marketing & Pricing)
7- مهندس البيئة والصحة والسلامة.
(EHS Engineer)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني الرسمي.
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