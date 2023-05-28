كشفت شركة التعدين العربية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي المصادر والتعاقدات.
‏(Specialist, Sourcing and contracting)
2- مهندس أول ، فهرسة المواد.
‏(Senior Engineer, Material Cataloguing)
3- رئيس قسم دعم المختبرات والمنتجات.
‏(Laboratory & Product Support Section Head)

4- أخصائي استقطاب المواهب.
‏(Talent Acquisition Specialist)
5- محلل أول التكلفة.
‏(Senior Analyst, Cost II)

6- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير.
‏(Lead Specialist, Product Marketing & Pricing)
7- مهندس البيئة والصحة والسلامة.
‏(EHS Engineer)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني الرسمي.