كشفت شركة التعدين العربية (معادن)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس في عدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي المصادر والتعاقدات.

‏(Specialist, Sourcing and contracting)

2- مهندس أول ، فهرسة المواد.

‏(Senior Engineer, Material Cataloguing)

3- رئيس قسم دعم المختبرات والمنتجات.

‏(Laboratory & Product Support Section Head)

4- أخصائي استقطاب المواهب.

‏(Talent Acquisition Specialist)

5- محلل أول التكلفة.

‏(Senior Analyst, Cost II)

6- أخصائي رئيسي ، تسويق المنتجات والتسعير.

‏(Lead Specialist, Product Marketing & Pricing)

7- مهندس البيئة والصحة والسلامة.

‏(EHS Engineer)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني الرسمي.