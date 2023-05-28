أعلن مقر العمليات في إقليم كراسنودار عن محاولة عدة مسيرات الاقتراب من مصفاة إيلسكي لتكرير النفط في الإقليم.

وأوضح المقر أنه تم القضاء عليها دون إلحاق أي ضرر بالمصنع، مؤكدًا أن البنية التحتية للمصنع لم تتضرر جراء الحادث.

وقال المقر في بيان :” وفقا لخدمة الإرسال الموحد في منطقة سيفيرسكي، تمت في الساعة 02:00 تقريبا من صباح اليوم الأحد محاولة لاقتراب عدة مسيرات مجهولة الهوية من أراضي مصنع إيلسكي لمعالجة النفط، وتم القضاء عليها كلها.”

وكانت وسائل الإعلام ذكرت سابقًا أن هذا المصنع كان قد تعرض في 4 و5 مايو الجاري لهجمات بالمسيرات، وتم إطفاء الحرائق الناتجة آنذاك على الفور دون وقوع أضرار أو إصابات.