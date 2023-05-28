أكدت مصادر صحفية استمرار البرتغالي نونو سانتو، في سدة المسؤولية الفنية لفريق الاتحاد، لافتة أن استمراره هو توجه من صناع القرار، والذين أوصوا بتمديد عقده مع النادي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المدرب سانتو سيشرع في خطة عمل متكاملة تتزامن مع آخر مواجهة للفريق أمام الطائي، بدءً من الإجازة التي ستمنح للاعبين، إلى مرحلة الإعداد لعودة المنافسات الرياضية.

وكانت أنباء متعددة في وقت سابق تناولت رحيل المدرب سانتو عن الجهاز الفني للنادي مع نهاية الموسم الرياضي، في الوقت الذي يحظى المدير الفني للفريق برضا جماهيري كبير.

والجدير بالذكر أن سانتو تمكن السبت من قيادة الفريق لتحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي لـ13 عاماً بتحقيق بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، ليحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة بعد بلوغ النقطة الـ69، وكان سانتو رفض حسم مستقبله مع الاتحاد بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري.