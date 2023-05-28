في موقف نبيل ورائع من نوعه، قام اللاعب أحمد حجازي بإهداء تيشيرت الفريق لمشجع مصري جاء من جدة، لحضور المباراة وتشجيع الفريق.

وتداول على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك مقطع فيديو، لمشجع مصري، يقول لحجازي :” اعطني بوسة أنا عملت المستحيل علشان أجيلك هنا فيقوم حجازي بإهدائه تيشيرت الفريق بابتسامة قائلاً حبيبي ”

وسمع في المقطع المشجع وهو يقول :” جيت من جدة مخصوص علشان أحضر.. وهو وعدني في المدرجات يعطيني التيشيرت.”

يُذكر أن الاتحاد توج بلقب دوري المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.