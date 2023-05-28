قام مشجع اتحادي بتوثيق صورة تيشيرت الاتحاد وتصويره أمام مقر نادي النصر، وهو يبتسم بسخرية معبرًا عن سعادته بتتويج الاتحاد وفوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة؛ خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ووثق مقطع فيديو للمشجع من أمام مقر نادي النصر بالرياض، وهو يشير بيديه لعلامة النصر لافتًا لفوز العميد وتتويجه وموثقًا فرحته العارمة.

وأظهر المقطع المشجع الاتحادي وهو يرفع تيشيرت الفريق، احتفالاً بفوزه أمام مقر النصر .

وتوج الاتحاد بلقب دوري المحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، عقب فوزه على الفيحاء بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.