تعد السيارة ماكلارين 650S واحدة من أقوى طرازات SUPER CAR حول العالم، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب هيكلها الخارجي الانسيابي.

ويتساءل البعض هل هذه النسخة تحتاج إلى تعديل، الاجابة نعم وهو ما فعلته شركة زاكو، حيث أضافت العديد من اللمسات الساحرة للنسخة ماكلارين 650S، لتظهر السيارة الرياضية بإطلالة خارجية تحمل الكثير من التفاصيل العدوانية.

وجاءت السيارة بجنوط رياضية مستوحاة من طرازات الرالي أقرب إلى تصميم الدرع الحربي، مع اجنحة تدفق رياضية خلف الناحية الأمامية للعجلات.

كما جاءت السيارة بقوة قدرها 650 حصانا، و 678 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 333 كم/ساعة.