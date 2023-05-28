كشفت المديرية العامة لحرس الحدود عن توفر عدد من الوظائف المؤقتة والمطلوب إشغالها بمواطنين سعودين (رجال) في عدد من المناطق وتدعو الخريجين الحاصلين على الدرجات والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلن عنها التقدم عليها.

وأوضحت المديرية أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط :

1- خريجين المعاهد التخصصية.

2- خريجين الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.

3- خريجي درجة البكالوريوس.

4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

5- جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب اجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة، وغيرهم.

وأفادت بأن شروط الشروط المطلوبة للتقديم هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2- أن يكون حسن الاخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي او جريمة مخلة بالشرف والامانة.

3- أن لايقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .