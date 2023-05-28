أكد علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية في مصر، إن النقابة ستدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح، بعد ظهور الفنان أحمد سعد، بشكل مثير للجدل.

وقال علاء عامر: “موضوع ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح، سوف يطرح أمام مجلس النقابة في أول اجتماع ليبدي فيه رأيا، والنقابة مسؤوله عن أعضائها داخل وخارج مصر”.

وكان أحمد سعد، قد أثار جدلا واسعا، خلال حفله الأخير بموسم جدة، بسبب ملابسه، إذ ظهر بـ حلق وتيشيرت شفاف، مما عرضه للكثير من الانتقادات من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.