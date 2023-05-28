أكدت وكالة أنباء الصين أن المعدل العام لانتشار قصر النظر بين الطلبة الصينيين في المدارس الابتدائية والثانوية، بلغ 64.85 في المائة.

واستند التقرير على دراسة بيانات تم جمعها خلال الفترة بين عامي 2019 و 2021، وتضمنت الدراسة 4027 مدرسة ابتدائية ومتوسطة بدوام كامل، موزعة على 51 مدينة في 19 مقاطعة، تضم أكثر من 4.55 مليون طالب.

وأوضحت نتائج الدراسة أن معدل انتشار قصر النظر سجل 54 في المائة بين الطلبة في المدارس الابتدائية، و78.18 في المائة بين الطلبة في المدارس المتوسطة، و87.05 في المائة بين الطلبة في المدارس الثانوية.