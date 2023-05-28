كشفت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات للعمل بمدينتي جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- ممقل عمليات المبيعات (لا يشترط الخبرة).
‏(Sales Operation Representative)
2- الرئيس التنفيذي للامتثال.
‏(Chief Compliance Officer)

3- مهندس عمليات.
‏(Process Engineer)
4- مهندس البيئة والاستدامة (مبتدئ الخبرة).
‏(Environmental & Sustainability Engineer)
5- محلل التدريب الصناعي للموارد البشرية (الدبلوم أو البكالوريوس).
‏(HR Industrial Training Analyst)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .