كشفت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات للعمل بمدينتي جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- ممقل عمليات المبيعات (لا يشترط الخبرة).
(Sales Operation Representative)
2- الرئيس التنفيذي للامتثال.
(Chief Compliance Officer)
3- مهندس عمليات.
(Process Engineer)
4- مهندس البيئة والاستدامة (مبتدئ الخبرة).
(Environmental & Sustainability Engineer)
5- محلل التدريب الصناعي للموارد البشرية (الدبلوم أو البكالوريوس).
(HR Industrial Training Analyst)، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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