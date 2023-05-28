كشفت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف)، عن توفر وظائف لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات للعمل بمدينتي جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- ممقل عمليات المبيعات (لا يشترط الخبرة).

‏(Sales Operation Representative)

2- الرئيس التنفيذي للامتثال.

‏(Chief Compliance Officer)

3- مهندس عمليات.

‏(Process Engineer)

4- مهندس البيئة والاستدامة (مبتدئ الخبرة).

‏(Environmental & Sustainability Engineer)

5- محلل التدريب الصناعي للموارد البشرية (الدبلوم أو البكالوريوس).

‏(HR Industrial Training Analyst)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .