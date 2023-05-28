ترتكز الحلول المحتملة على الطبيعة الدقيقة لضباب دماغ شخص ما وكيف يؤثر على حياته اليومية، لذلك يجب أن تكون خطوتك الأولى هي استشارة الطبيب وشرح الأعراض.

وهناك بعض الاستراتيجيات الأخرى التي قد يقترحها الأطباء للمساعدة على تخفيف ضباب الدماغ، ومنها محاولة التخلص من الأدوية غير الضرورية، وخاصة التي ترتبط آثارها الجانبية بضباب الدماغ، فيما يمكن أن تتسبب نوبة من اضطراب النوم خلال الرحلات الجوية الطويلة في ضباب دماغي قصير العمر.

وقد تساعد ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة، على التخلص من حالة الضبابية الذهنية، مع ذلك يجب على الشخص الذي يعاني ضباباً شديداً في الدماغ أن يعمل مع معالج خاص، فمحاولة ممارسة الرياضة بمفردها قد تكون محفوفة بالمخاطر في هذه الحالة، إلى جانب تقليل العبء على الدماغ، والاهتمام بالصحة النفسية.