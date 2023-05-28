نشب عراك بين الناخبين والمراقبين في عدد من المراكز الانتخابية في تركيا اليوم الأحد في ضواحي ولاية أورفا الواقعة جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.

واندلع الشجار بسبب محاولة المراقبين منع التصويت الجماعي في المركز الانتخابي الذي كانوا يعملون فيه على مراقبة الصناديق وآلية الاقتراع.

كما تعرض نائب سابق عن حزب “الشعب الجمهوري” الذي يقوده المرشّح الرئاسي كيلتشدار أوغلو، للضرب خلال مراقبته لصناديق الاقتراع في مركز انتخابي في ولاية أورفا أيضاً.

وتشهد تركيا اليوم انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كيلتشدار أوغلو.