دعا حاكم إقليم دارفور، مني مناوي، اليوم الأحد، السودانيين في دارفور إلى “حمل السلاح” من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم.

وتأتي تلك الدعوة في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وقال مناوي: “أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم”.

وأضاف: “الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وأن كثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية، ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع”.

ويشهد السودان اليوم السادس من وقف إطلاق نار لأسبوع جرى الاتفاق عليه بوساطة من المملكة والولايات المتحدة.