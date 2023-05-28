دشن وزير الصناعة والثروة المعدنية،بندر الخريف، أعمال مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي أحد مشاريع مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي.

وأضاف الخريف أن المشروع بقيمة تصل إلى 777 مليون ريال، ويعد مشروع الخرائط الجيولوجية تعتبر أكبر مبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين من حيث طبيعة الأعمال وحجم المخرجات ومساحة التغطية ويشكل جوهر البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يعد عنصرا مهما في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من قطاع التعدين وخطوة أولى نحو ما تسعى إليه ليكون الركيزة الثالثة للصناعة السعودية.

وأكد أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحديد البيانات الجيولوجية التفصيلية الرقمية للدرع العربي وفهم أصل ونشأة الرواسب المعدنية المتكونة في هذه المنطقة، إضافة إلى جمع بيانات مهمة من شايعا تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية والمكتبة الوطنية لعينات الحفر. كما سيجري توفير جميع البيانات المجمعة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين السعوديين والعالميين معرفة أكبر وأوضح بالقرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين. بالمملكة.

ولفت نائب وزير الموارد الطبيعية للجيولوجيا ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، السيد تي جيان شينع، إلى أن مشروع الخرائط الجيولوجية سيصاح جسرا جديدا بين العلاقات السعودية الصينية، مبينا أن المشروع سيعزز التقدم العلمي في علوم وتكنولوجيا الأرض وذلك للمساهمة في خطط المملكة الصادمة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي.

وأشار القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في جدة السيد واقع فمن أن مشروع الجرائط الدرواودية باتي امتدادا للمشاريع المشتركة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية في قطاع التعدين عند ما يقارب 17 عاما كما أنه سيواكب وتيرة التنمية الاقتصادية ومن رؤية المملكة 2030 ومناذرة الحزام والطريق الصينية.

ويهدف مشروع الخرائط الجيولوجية التفصيلية للدرع العربي إلى إنتاج 271 تقرير وخريطة ديولوجية تفصلية الدرع العربي بمقياس رسم 1100.000، بالإضافة إلى تزويد ماعدة البيانات الجيولوجية الوطنية (NGO) بالمانات الديواوصية التقصائية الرقمية للدرع العربي لتعزيز فهم أصل ونشاه الرواسب المعدنية.