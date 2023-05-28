توفي وزير الزراعة والمياه سابقًا، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ، مساء اليوم الأحد، في مدينة الرياض.

وتوفى الفقيد عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وكان قد شغل منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

كما تولى عدة مناصب أخرى منها رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر السعودي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي، ثم العضو المنتدب، وعضو الرابطة الدولية للاقتصاديين الزراعيين.