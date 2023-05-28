أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، رسميا، نقل حارس المرمى الدولي الإسباني سيرخيو ريكو، للمستشفى في مسقط رأسه بمدينة إشبيلية، بعد حادث خطير تعرض له نتيجة سقوطه من على حصان.

وأكد باريس سان جيرمان في بيان رسمي، أن سيرخيو ريكو في حالة خطيرة، بعد أن تواجد في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة إشبيلية، ليمارس رياضة ركوب الخيل كالمعتاد.

وسقط ريكو من أعلى الحصان، ليتم نقله في حالة حرجة، عبر طائرة مروحية، لمستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية، حيث تم وضعه على جهاز الصدمات الكهربائية، ومن ثم انتقل لغرفة عناية مركزة.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الحالة باتت مستقرة الآن بعض الشيء، ولكن ريكو مازال تحت مراقبة الأطباء، وتحت أجهزة التنفس الإصطناعي.