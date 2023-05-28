تمكن فريق طبي من مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من إنقاذ حياة طفل .

وكان قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى قد استقبل طفل يبلغ من العمر ثلاثة سنوات؛ وهو في حالة اختناق جراء ابتلاعه لبطارية حارقة، ليتم اتخاذ الإجراء العاجل بعد عمل الفحوصات اللازمة من قبل الفريق الطبي، وذلك عبر عملية منظار تم خلالها إزالة البطارية من المريء بنجاح.

وبسبب وجود حروق بالمريء تم إحالة الطفل إلى مستشفى متخصص لاستكمال علاجه، في حين حذر تجمع الرياض الصحي الأول من خطر إبتلاع الطفل للأجسام الغريبة؛ مما قد يؤدي إلى اختناقه وإغلاق المجرى التنفسي بالكامل ويتسبب في حدوث مضاعفات له؛ كالوفاة.