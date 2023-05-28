أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا خيريا حملت عنوان “ليلة من القلب”، في مصر لصالح تمويل مركز القلب العالمي الجديد.

ووجهت إليسا على هامش الحفل رسالة للمصريين، عبرت من خلالها عن حبها الشديد وقالت: «الشعب المفضل على قلبي بعد لبنان، كل الشعوب بحبها بس الكل بيعرف، بالحياة السابقة أنا كنت فرعونية صغيرة».

وحرصت الفنانة إليسا على تحية الدكتور مجدي يعقوب، وقدم لها الشكر على مشاركتها في هذا الحفل الخيري.

وانحنت إليسا لتحية الدكتور مجدي يعقوب، ثم اقتربت منه وقبلته، ورد عليها بتقبيل يدها.