في مشهد طريف، تفاجأ المتواجدون بأحد مراكز الاقتراع في اسطنبول بدخول ماعز.

وعلى ما يبدو أن سيدة مسنة قررت اصطحاب ماعزها معها خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية التركية.

يذكر أن صناديق الاقتراع في جولة الإعادة والحسم في انتخابات الرئاسة التركية بين أردوغان وكليجدار أوغلو، أغلقت مساء اليوم، وكان كلا من أردوغان وكليجدار أوغلو، حثا الناخبين على التصويت بكثافة في هذه الجولة الحاسمة.