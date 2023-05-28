صرح الفنان الكويتي أحمد العونان، باستبعاد الفنانة هيا الشعيبي من فريق عمل مسرحية قابل للنشر قبل بدء جولة العرض في المملكة واستبدالها بزميلتها الممثلة أميرة محمد.

وقال العونان: “مسرحية قابل للنشر ستخرج في جولة بالسعودية على أن تشمل الجولة في حائل وأبها والدمام، بمشاركة الفنان سلطان الفرج إلى جانب مشاركة الفنانة أميرة محمد بديلة عن هيا الشعيبي”، دون الكشف عن سبب الاستبعاد.

ومن جانبها أوضحت الشعيبي، عدم استيائها من القرار، متمنية التوفيق لفريق عمل المسرحية ورغبتها في أن تكون ضمن العرض.