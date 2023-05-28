صرح لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، بأن كأس العالم للأندية لن تكون مشاركة فقط، بل منافسة.

وقال حجازي في تصريحاته عقب تحقيق الاتحاد للقب دوري روشن: “في ‎الاتحاد مع جماهيرنا لا نعرف غير المنافسة وسنحارب لآخر لحظة”.

وأكد نجم الاتحاد أن هدفهم منذ بداية النوسم هو تحقيق الدوري تعويضا للموسم الماضي، قائلا: “جماهير الاتحاد جعلتنا نشعر بأن كل ملاعب المملكة ملعبنا وليس خارج أرضنا”.

وتابع: “ماتش النصر في ملعبنا كانت نقطة مهمة وادتنا دفعة قوية، ومباراة الشباب الأخيرة أيضا قربتنا من الهدف”.

يذكر أن الاتحاد، نجح أمس السبت، في تسجيل ثلاثة أهداف دون رد في شباك الفيحاء في الجولة ٢٩ من دوري روشن، وبتلك النتيجة تأهل الاتحاد لبطولة كأس العالم للأندية للنسخة القادمة ليمثل الوطن.