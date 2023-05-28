مازالت جماهير فريق الاتحاد تعيش فرحة كبرى بعد فوز فريقهم بلقب دوري المحترفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق الفيحاء بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما في المرحلة الـ29 من الدوري.

وفي مقطع فيديو جديد ، احتفل الجنس الناعم من مشجعات الاتحاد بفوز فريقهم بالدوري ، حيث أظهر المقطع فتاتين تتفاعلان مع أغنية “الإتي ولع” .

وأحرز الاتحاد لقب الدوري بعد فوزه 3-صفر خارج ملعبه على الفيحاء ليوسع الفارق مع ملاحقه المباشر النصر إلى أربع نقاط مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم. وافتتح المدافع أحمد شراحيلي التسجيل مبكراً للاتحاد في استاد مدينة المجمعة الرياضية، وضاعف البرازيلي رومارينيو النتيجة في نهاية الشوط الأول قبل أن يكمل الثلاثية مع تبقي خمس دقائق على النهاية.