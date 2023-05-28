ما زالت أصداء حفل الحناء الخاص بـ”رجوة آل سيف” خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تتداول بمنصات التواصل الاجتماعي.

ووثق مقطع فيديو لحظة دخول رجوة آل سيف لحفل حنائها في استقبال مبهر زين أجوائه الغناء والرقص والزغاريد، فضلا عن مشاعر الفرح التي تجسدت على ملامح الملكة رانيا العبد الله، زوجة ملك الأردن لحظة استقبالها رجوة، وأناقة جميع من حضر فيه.

يذكر أن حفل حناء الآنسة رجوة آل سيف، على الأمير الحسين بن عبد الله، ولى عهد الأردن أقيم مؤخرا، ومن المقرر عقد حفل زفافهما في الأول من يونيو المقبل.