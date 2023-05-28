أزاحت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” رسميا، اليوم الأحد، الستار عن أول مذيع أخبار افتراضي لها يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي “افتار”.

وذكرت المدير العام لوكالة (كونا) الدكتورة فاطمة السالم إن المذيع هو أحد موظفي الوكالة ويدعى عبدالله العصيمي وتمت الاستعانة به كمذيع افتراضي يستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي والفيديو لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

واكدت الوكالة جهزت قاعة خاصة في قطاع التحرير لإذاعة نشراتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر أول مذيع اخبار لها وكذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن موظفي الوكالة سيقدمون محتويات الأخبار للمذيع الافتراضي الذي سيعمل مبدئيا باللغة العربية من دون.