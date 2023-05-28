غنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط أنصاره في إسطنبول بعد حسمه سباق الانتخابات الرئاسية التركية أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، في الجولة الثانية التي جرت اليوم الأحد.

وظهر أردوغان يردد من أعلى حافلة وبجواره زوجته، أغنية احتفالية له ولحزبه، حيث ردد كلمات تلك الأغنية مع أنصاره المحتشدين احتفالا بالنصر في الانتخابات الرئاسية.

وردد أردوغان كلمات أغنية المغني التركي جنكيز كورت أوغلو: “نحبه كثيرا لمن يسمع، لمن لا يسمع، لمن يسأل ومن لا يسأل”.

وقال أردوغان في كلمته: “أتقدم بجزيل الشكر لهذا الشعب النبيل الذي مكننا من الاحتفال بعيد انتخابي بين عيدين مباركين، وأنا أشكر كل المواطنين الذين حرصوا على الذهاب لصناديق الاقتراع”.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن أردوغان حصل على 52.18%، بينما حصل كليتشدار أوغلو على 47.82% من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة 85.52%، وعدد الأصوات التي تم فرزها 51.476.907 وعدد الأصوات الصحيحة 50.845.669، بحسب آخر أرقام من الأناضول.