لقي طفل مصرعه برصاص عناصر ميليشيا الحوثي في مديرية الصلو بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، في أحدث الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الطفولة، وفقًا للعربية نت.

وأفادت مصادر محلية إن مسلحي الحوثي أطلقوا النار على الطفل حمد أمين عبده محمد قوحة (10 أعوام) في بلدة جعيشان في مديرية الصلو جنوبي تعز.

وأضافت أن عناصر الميليشيا اعترضت طريق الطفل حمد بعد خروجه من منزله لرعي الأغنام، وأطلقت الرصاص من مسافة قريبة على رأسه، ما أدى إلى انفجار مؤخرة الرأس وفارق الحياة على الفور.

كما اختطفت ميليشيا الحوثي جثمان الطفل الضحية مع أفراد أسرته ونقلتهم إلى سجن سري في منطقة الحوبان، وفق معلومات نشرها موقع” نيوز يمن” الإخباري المحلي.