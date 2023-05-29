يواجه طفل يبلغ من العمر 4 سنوات من ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية الموت بسبب ابتلاعه 40 قطعة كاملة من العلكة “اللبان”

تفصيلا، شعر الطفل بـ تشنجات وإسهال حتي ذهبت به عائله إلى غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وأظهرت الأشعة المقطعية أن معدة الطفل بها كتلة كبيرة عالقة من اللبان في معدته والتي كانت تشغل 25% من مساحة معدته مما جعله يصارع الموت.وفقا لما ذكرته “الديلي ستار”.

وضع الأطباء منظار المريء، أو أنبوبا معدنيا مجوفا أسفل حلق الطفل ثم استخدموا ملاقطا لمحاولة سحب أجزاء من الكتلة مؤكدين أن الطفل محظوظ كونه لم يعاني من آثار سلبية طويلة المدي.

وقال الأطباء أن العملية استغرقت محاولات “متعددة” لإنقاذ الطفل كما تم تخديره طوال العملية، وبعدها اشتكى من التهاب في الحلق، لكنه أعطوه مسكنات وخرج من المستشفى.