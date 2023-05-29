كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بالعلا والرياض.
وتشمل الوظائف:
– أخصائي الاتصالات الإدارية.
– مُحلل رواتب رأس المال البشري.
– مدير الشراكات.
– مدير مكتب.
– أخصائي أول تحليل الأعمال.
– أخصائي تطوير استمرارية الأعمال.
– قائد إدارة علاقات الموردين.
– مدير مركز المراسلات.
– أخصائي الحوكمة الداخلية.
– مدير المشروع.
– مدير البرنامج.
– أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال.
– أخصائي أول عمليات المشتريات.
– أخصائي خصوصية البيانات.
– مدير أول التطوير.
– مدير برنامج أول.
– مدير العقود.
– مدير المنازعات والإنفاذ.
وتتضمن التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– المالية.
– المحاسبة.
– القانون.
– الاقتصاد.
– نظم المعلومات الجغرافية.
– إدارة المشاريع.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة التشييد والبناء.
– إدارة الطيران.
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