أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أعراض صداع الجيوب الأنفية، وطرق الحد والوقاية منه في ظل وجود عوامل محفزة لظهوره.

وذكرت المدينة الطبية، أن الأعراض تتضمن ألماً شديداً في منطقة خلف جسر الأنف وعظام الخد والجبين، وتورم المنطقة المحيطة بالجيوب الأنفية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم مع الشعور بالتعب، وأيضاً الشعور بامتلاء الأذنين.

وأشارت إلى أهمية الابتعاد عن مُثيرات الحساسية مثل التدخين، مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتجنب نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي، والحرص على غسل اليدين.