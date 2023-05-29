تحدث الناقد الرياضي فؤاد أنور عن بُعد مدرب نادي النصر الفرنسي رودي غارسيا عن النادي .
وقال أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية :” أريد أن أعرف من العبقري اللي معه دكتوراه في كرة القدم الذي قرر أن يبعد غارسيا عن النصر.”
وأضاف:” إذا أنت عندك هذه الشجاعة اطلع وقول لي المبررات ويا أقتنع يا أقتنف .”
فيديو | الناقد الرياضي فؤاد أنور: أريد أن أعرف من العبقري الذي قرر أن يبعد غارسيا عن النصر؟ #المنتصف pic.twitter.com/2OQcclHgVX
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) May 28, 2023
إذا أنت عندك هذه الشجاعة اطلع وقول لي المبررات
اللي ابعدة ضمق وفكتوريا لأن عندهم ضعف في الأنفس ويبي لهم شخل،، أنا اقترح تغير أسمك الى فطائر أنور ضعف الأنفس ال ضمق بن فكتوريا
صادق
يافؤاد …
قلتها قبل المدرب فيكتوريااااااا 😂😂😂
وقلت ان النادي يبيله شخل 😂😂😂