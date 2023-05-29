تحدث الناقد الرياضي فؤاد أنور عن بُعد مدرب نادي النصر الفرنسي رودي غارسيا عن النادي .

وقال أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية :” أريد أن أعرف من العبقري اللي معه دكتوراه في كرة القدم الذي قرر أن يبعد غارسيا عن النصر.”

وأضاف:” إذا أنت عندك هذه الشجاعة اطلع وقول لي المبررات ويا أقتنع يا أقتنف .”