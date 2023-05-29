كشفت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من رابغ، والشعيبة، وأملج، وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: رئيس فريق رجال الإطفاء/ مكافحة الحرائق (رابغ)، مشغل معدات (عدد وظيفتين/ الشعيبة)، مسؤول تقنية المعلومات/ الاعتماد الرقمي ودعم الموقع (عدد وظيفتين/ أملج)، مساعد إداري (جدة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 28 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة نوماك