وجهت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع نسبة الكوليسترول والسيطرة عليه.

وأوصت المدينة الطبية، بالسيطرة على التوتر، والإقلاع عن التدخين، والمحافظة على وزن صحي وخسارة الوزن الزائد، والتقليل من كمية الدهون الحيوانية واستخدام الدهون الحيوانية باعتدال.

وأكدت على أهمية اتباع نظام غذائي قليل الملح يركز على الفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع، مع الحرص على إجراء فحص الكوليسترول للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 – 65 عاماً، والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و 65 عاماً كل عام أو كل عامين.